Най-малко 41 души загинаха и най-малко 14 бяха ранени днес вследствие на пожар в коптски храм в Кайро, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на Коптската църква.

Пожарът е опустошил църквата "Абу Сефеин" в гъстонаселения квартал Имбаба, заяви Коптската църква, като се позова на информация на египетските здравни власти.

Egypt: At least 41 people killed in fire at church in Cairo - reports https://t.co/V4Zf9sR0Ra — Sky News (@SkyNews) August 14, 2022

Причината за пожара все още не е известна. Полицията каза, че според предварителното разследване той се дължи на късо съединение. Петнадесет пожарни автомобила са били изпратени, за да помогнат за овладяването на огъня.

Fire at Coptic church in Cairo kills 41 and injures 14 https://t.co/i9PKgH440n — Urdu Presss (@UPresss) August 14, 2022

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси разговаря по телефона с коптския патриарх Тауадрос Втори и му поднесе своите съболезнования, съобщи канцеларията на президента.

Más de 50 heridos en incendio en iglesia en El Cairo https://t.co/UncZYEeLzJ pic.twitter.com/nQeG3nxtLT — Contexto Diario (@ContextoDiario) August 14, 2022

Devastating scenes as at least 41 people killed and 14 injured in a fire inside a Cairo church. pic.twitter.com/J6GkS3DLec — HumanDilemma (@HumanDilemma_) August 14, 2022