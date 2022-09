В Словения падна сняг, който продължава да вали, а температурата падна до минус градуса по Целзий. Духа северен вятър със скорост 37 километра в час, снежната покривка в северозападния град Кредарица достигнала 10 сантиметра.

Там върху земята остана голямо количество сняг, което се вижда на снимките на игрище, публикувани от meteo.si.

The cameras of the Slovenian Meteorological Service have recorded that a large amount of snow has fallen on the top of Mount Kredarica, in Slovenia. https://t.co/0B6fU7diUd#Slovenia #Temperature #snow #Kredarica #Meteorologic #BREAKING #news