Американската актриса Анджелина Джоли посети Пакистан във връзка с катастрофалните наводнения и последствията от тях, предаде БТА.

Холивудската звезда е известна с хуманитарната си дейност по цял свят. Във вторник тя пристигна в Пакистан, за да покаже подкрепата си. Повече от 33 млн. души са засегнати от наводненията.

Джоли ще посети районите, които са унищожени от наводненията и се нуждаят от най-много подкрепа. Необходими са и дългосрочно решения за все по-честите кризи, предизвикани от промените в климата, обяви Международният комитет за спасение в свое изявление.

Angelina Jolie once again in Pakistan after her last visit in 2010 to help flood victims again. So much respect for this queen she always has used her fame in helping the needy people and being a vocal voice for women empowerment 👑 pic.twitter.com/iUx2D3udQw