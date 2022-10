"Системен тормоз" и сексуално насилие в женския футбол в САЩ разкри ново разследване. То е било организирано, след като миналата година няколко футболистки обвинили в тормоз бившия треньор на "Норт Каролина Къридж" - Пол Райли.

До момента по случая са разпитани над 200 души, предава БГНЕС.

Emotional abuse and sexual misconduct were systemic in the top league of women’s football in America, a report has concluded, with British coaches accused of harassment https://t.co/vbhJAX7VGE