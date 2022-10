По последни данни девет души загинаха при експлозия на бензиностанция в графство Донегал в северозападната част на Ирландия, съобщи полицията.

Осем души са били хоспитализирани, а издирването на други жертви продължава. Спасителните работи в село Грийслъф продължават, след като не бяха спрели цяла нощ. В петък следобед експлозия разтърси двора на бензиностанция и фасадата на близкия жилищен комплекс в селото.

Ирландският премиерът Майкъл Мартин каза, че неговите „мисли и молитви днес са с тези, които са загубили живота си и са ранени при опустошителната експлозия“.

„Хората на този остров са вцепенени от същото чувство на шок и пълно опустошение като хората на Грийслъф от тази трагична загуба на живот“, каза той в изявление. Премиерът благодари на членовете на службите за спешна помощ, „които работиха през цялата нощ в изключително тежки обстоятелства“.

