Около 250 пилотни кита загинаха, след като заседнаха на брега на отдалечения остров Чатъм в Нова Зеландия, където рискът от акули прави връщането им обратно твърде опасно, съобщи правителството в събота.

Съобщава се, че пилотните китове, членове на семейството на делфините, са били заседнали в петък в северозападната част на острова, съобщи агенцията за опазване на Нова Зеландия. Обучен екип евтаназира оцелелите китове, за да предотврати по-нататъшни страдания. „Всички заседнали пилотски китове вече са мъртви и телата им ще бъдат оставени да се разлагат естествено на място“, каза агенцията.

Такива засядания не са необичайни на островите Чатъм, край източното крайбрежие на Южния остров в Нова Зеландия. Най-голямото регистрирано подобно събитие се е случило през 1918 г с около 1000 кита. Преди малко повече от две седмици почти 200 кита загинаха на плаж в отдалечената западна Тасмания на Австралия. Държавните служби за опазване на дивата природа успяха да върнат във водата 44 от бозайниците.

