Теоретикът на крайнодесни конспирации в САЩ - Алекс Джоунс, бе осъден да плати почти един милиард долара обезщетения на семействата на deca, загинали при масово убийство в училище. Джоунс упорито отричаше това да се е случило. Присъдата е за моралните щети, причинени от неговите лъжливи изявления, предаде агенция Франс прес, цитирана от БТА.

Преди време Джоунс заяви, че близките на учениците и работещите в училище "Санди Хук" в Кънектикът, убити там през 2012 г., били актьори. Самото престъпление пък било постановка, организирана от противници на огнестрелните оръжия. Конспиративната теория на Джоунс се разпространяваше мълниеносно в интернет.

Erica Lafferty, daughter of slain Sandy Hook Elementary principal Dawn Hochsprung, said the Alex Jones decision is a moment “years in the making.” She recounted how difficult it was to deal with the threats fueled by the conspiracy theories led by Jones. https://t.co/O9pQf1MrPb