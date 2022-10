Повече от 150 души загинаха след злощастната съботна нощ в Сеул, а още толкова са ранени. Как се стигна до трагедията, има ли виновни и какво ще последва?

На 29 октомври хиляди млади хора се бяха събрали в квартал „Итеуон” - оживено място в центъра на южнокорейската столица, където улиците и алеите са претъпкани с барове и ресторанти.

По информация, цитирана от Би Би Си, 100 000 души са се събрали в района, за да отпразнуват Хелоуин, развълнувани от перспективата да се забавляват отново след две години на строги ограничения в страната заради COVID-19.

Сред тълпата е бил и 32-годишният Нухил Ахамед. IT специалистът от Индия живее наблизо и вече пет години посещава партитата за Хелоуин в „Итеуон”. Той разказва, че миналата година полицаите не са позволили да има подобно струпване. Друг свидетел също споделя пред Си Ен Ен, че не е имало почти никакъв контрол от страна на органите на реда на място.

„Това беше лудост”, коментира Ахамед пред британската медия. „От 17:00 ч. по улиците имаше твърде много хора. Мислех си какво ли ще бъде към седем или осем?”

WARNING: GRAPHIC CONTENT – At least 149 people, mostly teenagers and young adults in their 20s, were killed in South Korea when a crowd celebrating Halloween surged into an alley in a night-life area of Seoul https://t.co/ZBB3cKhxO5 pic.twitter.com/evlVibGuUw

Приблизително по това време в социалните мрежи се появяват съобщения, в които хората казват, че улиците на квартала са толкова претъпкани, че не се чувстват в безопасност.

"Винаги ходим на тази уличка", споделя очевидецът на трагедията. "Не знам защо, но там винаги има добри барове и хора в костюми."

Национален траур в Южна Корея заради трагедията на шествие за Хелоуин

Към 23:00 ч. обаче той се озовал сред огромната тълпа от празнуващи и осъзнал, че нещо не е наред. "Хората започнаха да се бутат отзад, беше като вълна - нямаше какво да направиш", казва Ахамед. "Дори да стоиш неподвижно, някой те бута отзад и отпред". Нухил Ахамед паднал на земята, но успял да се изкачи над тълпата по няколко стъпала отстрани на алеята.

Ситуацията обаче станала „отчайваща”, когато няколко души по склона паднали, а други ги последвали като домино. Тълпите взаимно се притискали от двата края на тясната уличка, като никой не можел да се измъкне. „Хората се задушаваха, крещяха, притискаха се, падаха... просто имаше твърде много хора”, каза 32-годишният мъж. „Стоях на стъпалото, гледах всичко, което се случваше, хората поемаха последния си дъх. Бях просто безпомощен, гледайки как тези хора се задушават”.

След като около 22:24 ч. постъпват първите спешни обаждания, властите се втурват към мястото на инцидента, но огромното струпване на хора допълнително затруднило достигането до нуждаещите се от помощ. Видео, публикувано в социалните мрежи, показва как хора дават първа медицинска помощ на други посетители на партито, които лежат на земята, докато чакат линейките. Работата на органите на реда била допълнително усложнена поради факта, че мнозина от хората на място ги смятали за костюмирани като полицаи празнуващи.

Каква беше официалната реакция?

В неделя министърът на вътрешните работи на Южна Корея Ли Санг-мин заяви, че "значителен брой" служители, отговарящи за сигурността, са били изпратени в друга част на Сеул в събота, тъй като там се очаквали масови протести. По думите му в „Итеуон” струпването не е било необичайно явление, така че там не са били разположени допълнително полицаи.

These pics taken by Song Sehyun, 22-year-old who was attending the Halloween party in Seoul’s Itaewon nightclub district. You can see how packed the streets were a couple of hours before the deadly crush that killed at least 120 people. Two of his friends, Americans, are missing. pic.twitter.com/zLzl9uG7dS