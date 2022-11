Джеймс Камерън ще ни върне на Пандора този декември с продължението на "Аватар" от 2009 г. - "Аватар: Пътят на водата". А месец преди премиерата режисьорът отправи предупреждение към феновете - да не позволяват на децата си да гледат лентата.

"Хората казват: "О, Боже, семейна история от Disney? Точно това искаме!" Това обаче не е очакваната семейна история. Тя по-скоро прилича на "Семейство Сопрано", признава Камерън.

