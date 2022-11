Мъж с брадва и меч влязъл вчера във фоайето на сградата, в която е редакцията на вестник „Ню Йорк таймс“, и поискал да говори с политическият отдел на изданието, съобщиха властите. Когато му било отказано, той оставил настрана оръжията си и изчакал пристигането на служители от охраната, предаде Асошиейтед прес.

Нюйоркската полиция каза, че се е отзовала на сигнал от сградата в центъра на Манхатън, където е редакцията на вестника, в ранните следобедни часове, след като било получено телефонно обаждане за мъж с нож.

