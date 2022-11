Големи протести избухнаха днес в най-големият заводски комплекс за производството на айФони в света, намиращ се в Китай, собственост на тайванския подизпълнител Фокскон, предадоха световните агенции. Заводският комплекс е в град Чжънчжоу, в провинция Хънан, в централната част на страната.

На кадрите в социалните платформи се виждат множество работници, които преминават по улица. В района се виждат и полицейски сили за борба с безредиците. На кадрите се чува и как работниците скандират: "Да защитим правата си", докато стоят пред редица от полицаи и полицейска кола със запалени сигнали светлини.

Тайванската фирма е основен подизпълнител на Apple. В последно време обаче "Фокскон"изпитва затруднения заради нарастване на случаите на зараза с COVID-19 в пределите на огромния индустриален обект в Чжънчжоу. Там работят над 200 000 души, които обитават жилища в пределите на заводския комплекс.

Заради случаите на зараза "Фокскон"реши да постави под локдаун обекта и работниците останаха вътре. Но това породи паника и стотици служители избягаха оттам, а бивши работници разказват, че има недостиг на храна за тези, които са останали вътре.

Тайванската компания "Фокскон"е най-големият работодател в частния сектор в Китай, с над един милион служители в страната, които работят в тридесетина фабрики и изследователски институти.

