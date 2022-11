Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер разтърси Гърция, съобщиха от Сеизмологичната лаборатория към Атинския университет. То е регистрирано в 06:32 ч. местно време. Епицентърът му бил в морето - на 56 км североизточно от Атина, на дълбочина 13,3 км.

Трусът е регистриран Десет минути по-късно последвал вторичен с магнитуд 3,4. Час по-късно са регистрирани две нови земетресения в същия район. Те били със сила 4,1 и 4,2 по скалата на Рихтер, съобщава „Катимерини“.

