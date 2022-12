В първия ден без футбол в Катар – заваля. Дните, в които пада дъжд в страната, могат да се преброят на пръстите на двете ръце. Но, да, днес, в първия почивен ден на Мондиал 2022 гостите на града станаха свидетели на това малко природно „чудо“, което се случва изключително рядко.

През деня температурата достигна до 25 градуса. А това е зимният период на тези географски ширини.

🌧 Rain has arrived in Qatar! Was it raining in your area today too, ILQ fam? Share with us in the comments!



🎥 qatarweather (Twitter)#ILoveQatar #Qatar #Doha #ILQLive #ILQNews #ILQ #ILQCommunity #QatarNews pic.twitter.com/Y3FavKazhM