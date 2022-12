Петима души бяха убити и друг ранен при стрелба в предградията на канадския град Торонто, съобщи полицията. Другата жертва е хоспитализирана в тежко състояние.

Заподозреният нападател също е загинал при престрелката с органите на реда, каза шефът на местната полиция Джим Максуин пред репортери. Той посочи, че стрелбата е станала в жилищна сграда.

Happened in the city of Vaughan, north of Toronto. pic.twitter.com/XCNovzTedB