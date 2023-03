Индия обяви, че женска, която е сред осемте гепарда, "командировани" от Намибия, е родила четири малки. Гепардчетата се появяват на бял свят десетилетия след като през 1952 г. видът им е обявен за изчезнал в страната, предаде Франс прес.

Министърът на околната среда на Индия Бхупендер Ядав публикува в Туитър снимка и видео на малките гепарди, окачествявайки събитието като "съществено".

Премиерът Нарендра Моди също използва социалната мрежа, за да приветства "прекрасната новина".

Според съобщения в местни медии се очаква в скоро време да роди втора женска от пристигналите от Намибия гепарди, които бяха повторно въведени в Индия миналата

година. В началото на тази година още 12 гепарда пристигнаха от Южна Африка, за да попълнят първия "набор".

Гепарди отново тичат в парк в Индия след 70-годишно отсъствие (ВИДЕО)

Съобщението за раждането на четирите гепардчета идва няколко дни след смъртта на един от намибийските гепарди в Националния парк Куно - природен резерват на 320 километра южно от Делхи. Животното почина от бъбречна недостатъчност.

Congratulations 🇮🇳



A momentous event in our wildlife conservation history during Amrit Kaal!



I am delighted to share that four cubs have been born to one of the cheetahs translocated to India on 17th September 2022, under the visionary leadership of PM Shri @narendramodi ji. pic.twitter.com/a1YXqi7kTt