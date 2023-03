Най-малко осем поклонници са загинали, а около дузина са били спасени, след като около 25 души са паднали в кладенец в хиндуистки храм в Индия, съобщи полицията.

Поклонниците в централния град Индор са паднали в кладенеца - общински водоизточник, след като покриващият го под се е срутил.

"Открихме осем тела и спасихме близо дузина", заяви за АФП полицейският служител Маниш Капория, като добави, че спасителните дейности все още продължават.

Телевизионни кадри показаха как спасителите използват въжета и стълби, за да достигнат до затрупаните в кладенеца в щата Мадхя Прадеш.

Други видеоклипове показаха пропадналия под и изпочупени стоманени решетки, както и полицаи, използващи въжета, за да запечатат района.

At least 12 persons died today when the roof of a large well in a temple caved in today during Ram Navami festival in Indore city of of India's Madhya Pradesh, district collector Illiyaraja T said.#Accident #Newsupdatehttps://t.co/4dJiiR5Icl