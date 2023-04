Мощно торнадо удари няколко градчета в американския щат Мисури, съобщава „Дейли Мейл”. Съобщава се за множество жертви и пострадали от стихията.

Торнадото е преминало през окръг Болинджър рано в сряда сутринта. Най-силно пострадало е градчето Гленален, в което живеят едва 57 души. Населеното място е почти изравнено със земята, посочват местни медии.

