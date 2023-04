В италианския град Генуа бе омесена най-голямата фокача в света. Поводът за изработването на този типичен плосък хляб, бе най-големия круиз Msc World Europa с 22 палуби, 333 метра дължина и 47 метра ширина, и с над 2600 каюти, който акостира на пристанището.

Най-дългата фокача на света от 352 метра дължина, с тегло над 1 тон и равносилна на 16 000 порции, бе омесена от 14 генуезки хлебари.

Warm, fluffy, olive oil drenched focaccia is the signature bread of Genoa, on the Italia Riviera pic.twitter.com/j7VgsDEuv8