Покойната легенда на бразилския футбол Пеле получи поредното голямо признание след кончината си в края на миналата година, съобщи Gong.

В профилите на великия нападател в социалните мрежи беше разпространена информацията, че от вчера в речника на португалския език, издаван от Michaelis, като прилагателно име е включен прякорът Пеле, който принадлежи на Едсон Арантес до Насименто.

Pele has been added to Portugues dictionary,

The word “Pele” can now be used to denote something or someone extraordinary pic.twitter.com/MjctNdtxNt