Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън изрази съчувствието си към семействата на жертвите на вчерашната масова стрелба в училище в центъра на Белград.

"В мислите си сме с народа на Сърбия. Присъединяваме се към другите по света в изразяването на най-дълбоко съчувствие на семействата и на близките на невинните жертви на безсмисленото насилие", напита в Twitter Блинкън.

Heartbreaking news about today's shooting in Belgrade. Our thoughts are with the people of Serbia. We join others around the world in sending our deepest condolences to the families and loved ones of the innocent victims of today's senseless violence.