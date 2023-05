Шест деца са сериозно пострадали днес при катастрофа в покрайнините на град Мелбърн в Югоизточна Австралия, предаде Асошиейтед прес, като се позова на длъжностни лица. Камион е блъснал училищен автобус, като при инцидента някои от учениците са останали заклещени в него, отбелязва агенцията.

Firefighters, police and paramedics have rushed to the scene of a crash west of Melbourne where a school bus carrying up to 45 children collided with a truck.https://t.co/pohhBzZpMi — Sky News Australia (@SkyNewsAust) May 16, 2023

В автобуса е имало 45 деца. Той е бил ударен от камиона отзад и после се е преобърнал на кръстовище в предградието Айнсбъри. Един възрастен и 21 деца са били откарани в болница. Шест от децата са със сериозни травми, се казва в изявление на бърза помощ. Състоянието на останалите 16 деца е стабилно, посочва АП.

The bus has rolled and passengers are being treated at the side of the road. #9Newshttps://t.co/Quv9ECpaHG — 9News Australia (@9NewsAUS) May 16, 2023

Шестте деца са прекарали известно време заклещени в преобърналия се автобус и екипи за спешна помощ е трябвало да влязат в него през прозорец на покрива му.

9NewsAUS: The bus has rolled and passengers are being treated at the side of the road. #9Newshttps://t.co/kKp0FAt9js — ImAllNews (Australia) (@ImAllNews_AU) May 16, 2023

Шофьорът на автобуса се е отървал с леки наранявания, а полицията е разпитала шофьора на камиона, който също не е пострадал.

9NewsAUS: RT @9NewsMelb: #UPDATE: Multiple children are being assessed by paramedics after a crash between a school bus and truck near Eynesbury this afternoon.



READ MORE: https://t.co/qnqMGk9T8H#9News pic.twitter.com/Y41WEqyNCL — ImAllNews (Australia) (@ImAllNews_AU) May 16, 2023

Учениците са се връщали в намиращото се наблизо основно училище "Ексфорд" след участие в състезание по лека атлетика за деца от 8 до 11-годишна възраст.