"Просто най-добрата. Музикалната легенда Тина Търнър блестеше на сцената и в сърцата на милиони като Кралицата на рокендрола. Наследството й ще живее вечно сред звездите". Това написаха от НАСА веднага след като стана ясно, че е починала.

Отиде си кралицата на рокендрола Тина Търнър (ВИДЕО+СНИМКИ)

Simply the best. Music legend Tina Turner sparkled across the stage and into millions of hearts as the Queen of Rock 'n' Roll. Her legacy will forever live among the stars. pic.twitter.com/W0OGq61vwT