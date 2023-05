Земетресение в магнитуд 6,6 беше регистрирано в района на град Пуерто Обалдия в Панама, съобщи Американският геофизичен институт (USGS), цитиран от Ройтерс. Земетресението е станало на дълбочина 10 км. Не е издадено предупреждение за цунами след труса.

A magnitude-6.6 earthquake hit Puerto Obaldia, Panama at a depth of 10 kilometers on Wednesday night, according to the United States Geological Survey.



The U.S. Tsunami Warning System said there was no tsunami warning after the quake. https://t.co/JUhjmqnfhC