Филмът "Анатомия на падането" (Anatomy Of A Fall) на Жустин Трие бе отличен в петък с награда за най-добро кучешко изпълнение от 76-ото издание на кинофестивала в Кан, съобщи АФП.

"Снуп играе важна роля в сюжета и особено впечатли журито с участието си в драматична сцена, в която симулира заболяване по много убедителен начин", се посочва в прессъобщение на организаторите на наградата Palm Dog. Те отбелязват, че Снуп има всички качества на истинска звезда. Кучето на име Меси е порода бордър коли.

Филмът на Трие е сред фаворитите на международните медии за "Златна палма", която ще бъде връчена в събота вечерта.

Голяма почетна награда бе присъдена на британския режисьор Кен Лоуч, който е в надпреварата за "Златна палма" с филма си "Старият дъб". "Кучетата винаги са играли силни роли във филмите му. В "Старият дъб" Кен отива по-далеч и дава водеща роля на Мара", се посочва в прессъобщението.

Конкуренцията за кучешката награда в Кан тази година бе ожесточена, отбеляза Ройтерс. Основателят на приза Тоби Роуз каза, че тази година е имало "цунами от кучешки изпълнения", но екранният Снуп е изпъкнал с изпълнението си във филма на Трие. Филмът "Паднали листа" на финландския режисьор Аки Каурисмаки бе отличен с Голямата награда на журито на Palm Dog, в което участват изявени международни филмови критици. Наградата за кучешко изпълнение се връчва от 2001 г. Тази година със специална награда бе отличено и 11-годишното служебно куче на фестивала Еви, което е част от екипа по сигурността и е на служба за последна година, преди да бъде пенсионирано.

