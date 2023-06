ММА боецът Конър Макгрегър е обвинен в сексуално посегателство срещу жена, извършено след баскетболен мач от финалите на NBA в Маями в началото на юни, предаде Би Би Си.

В обвинителното писмо, изпратено до Макгрегър, се посочва, че предполагаемото нападение се е случило в тоалетната на „Американ Еърлайнс Арена“.

Кола блъсна Конър Макгрегър (ВИДЕО+СНИМКА)

"Обвиненията са неверни. Г-н Макгрегър няма да бъде сплашен", заяви адвокатът на звездата.

Полицията в Маями пък съобщи, че по случая вече е започнало разследване.

Адвокатът на ищцата - Ариел Мичъл, заяви че клиентката ѝ е гледала четвъртия мач от финалите на NBA в петък, 9 юни, преди да се случи предполагаемият инцидент.

ЕКСКЛУЗИВНО: Конър Макгрегър, внучката на Чаплин и супермоделът Наталия Водянова пред NOVA

В писмото Мичъл твърди, че потърпевшата е била принудена от охранители да влезе в мъжката тоалетна, след което била сексуално нападната от Макгрегър. Охраната на лигата, отбора и залата е "подпомагала и подстрекавала" нападателя, като я е задържала и изолирала в банята, разказа още Би Би Си.

Адвокатката на жената каза още, че се е сдобила с видеозапис, на който се вижда част от предполагаемия инцидент.

Footage of Conor McGregor and his alleged victim at the NBA Finals pic.twitter.com/4BOASD5WnR

Полицейският доклад е подаден в неделя, 11 юни, съобщиха от Би Би Си.

Andy Vermaut shares:Conor McGregor accused of sex assault in US: The former UFC champion denies the allegations, which are being investigated by police in Miami. Thank you https://t.co/Z1zB1RzquF pic.twitter.com/IQNYSKoxIq