Педро Паскал е известен с динамичните си изпълнения както в киното, така и в телевизията. Той стана известен с Game of Thrones и оттогава участва в други популярни сериали като The Mandalorian и The Last of Us. Въпреки това, преди да стане актьор, Педро Паскал работил като сервитьор и бил уволняван няколко пъти.

Нежният характер на Паскал го кара често да изиграва бащински роли в актьорската си кариера. Той е играл герои като Дин Джарин в The Mandalorian, Максуел Лорд в Wonder Woman 1984 и, разбира се, Джоел Милър в The Last of Us. След всички тези роли Паскал дори е наречен "таткото на интернет".

