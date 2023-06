Експлозия на газ в сряда вечерта в северозападната част на Китай, в района на Нинся е причинила смъртта на 31 души, съобщи агенция Синхуа, предаде Ройтерс.

Thirty-one people were killed after a gas explosion ripped through a barbecue restaurant in Yinchuan, capital of northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region, on Wednesday night, according to local authorities. https://t.co/S1YewsVwYv pic.twitter.com/vsxZYiko4h — CGTN (@CGTNOfficial) June 22, 2023

Взривът в Инчуан, столицата на област Нинся, е причинен от резервоар за втечнен газ в ресторанта, съобщи днес Синхуа.

BREAKING: Gas explosion rips through restaurant in northern China, killing at least 31 people pic.twitter.com/X8lBqh5qCE — BNO News (@BNONews) June 22, 2023

Седем души все още се лекуват от изгаряния и от поразвания от счупено стъкло, допълва агенцията.