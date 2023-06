Германският джаз музикант Петер Броцман почина на 82-годишна възраст във Вупертал, предаде ДПА, като цитира говорителката на градската управа.

Броцман е смятан за влиятелен представител на фрий джаза и е един от малкото германски музиканти в този стил, спечелили световна слава.

Той свири с различни формации в цяла Европа, а също така има доста почитатели в САЩ с групата "Ласт екзит" и своя "Чикаго тентет".

Броцман обича да свири на саксофона си мощно и радикално - най-добрият пример за това е вторият му албум "Machine Gun" от 1968 г., отбелязва ДПА.

R.I.P. PETER BROTZMANN

In 1993, when I’d fractured a bone in my arm and did not have health insurance to cover my medical expenses, Peter was a mensch and closed a benefit for me at the old Knitting Factory on Houston Street . We love you Peter! pic.twitter.com/lCR8RK0fBE