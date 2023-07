Twitter ще ограничи броя на туитовете, които различни профили могат да прочитат в рамките на един ден, за да обезкуражи „екстремните нива на събиране на данни и манипулиране на системата”. Това съобщи изпълнителният директор на компанията Илон Мъск в своя публикация на платформата, предаде Ройтерс.

Twitter принудително напуска офиса в Колорадо заради неплатени наеми

Верифицираните профили временно ще бъдат ограничени до четене на 6000 публикации на ден, заяви Мъск, като добави, че непроверените акаунти ще бъдат ограничени до 600 публикации на ден, а новите непроверени акаунти - до 300.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn