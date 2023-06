Американският предприемач Илон Мъск проведе тренировка по бойни изкуства с известния учен, блогър и притежател на черен колан по джу-джицу Лекс Фридман. Това се случва на фона на съобщенията за предстоящ бой между собственика на Twitter с шефа на Meta Марк Зукърбърг.

Мъск предизвиква Зукърбърг, иска да се бият в клетка (ВИДЕО+СНИМКИ)

Преди дни Мъск написа в профила си в Twitter, че е готов за бой в клетка със Зукърбърг, който пък поиска да му бъде посочена локация за двубоя. Илон предложи мястото да е Октагона в Лас Вегас, където се провеждат ММА състезания.

"Вчера имах тренировка с Илон Мъск, която продължи няколко часа. Изключително съм впечатлен от неговата сила, мощ и бойни умения. Беше епично", написа Фридман в профила си в Twitter.

I did an impromptu training session with @elonmusk for a few hours yesterday. I'm extremely impressed with his strength, power, and skill, on the feet and on the ground. It was epic. It's really inspiring to see Elon and Mark doing martial arts, but I think the world is served… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw