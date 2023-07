Израелски демонстранти блокираха днес магистрали, като се събраха също пред фондовата борса и главния щаб на армията в Тел Авив по време на поредните протести в цялата страна срещу планираната от министър-председателя Бенямин Нетаняху съдебна реформа, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че това става в момент, когато дългогодишните съюзници на израелския премиер прокараха спорния законопроект през парламентарна комисия преди гласуването, което се очаква да се проведе следващата седмица.

Демонстрантите, много от които военни от резерва, създадоха човешки вериги и блокираха един от входовете на главния щаб на израелската армия в центъра на Тел Авив. Пред фондовата борса в града протестиращите запалиха димни бомбички, барабаняха и скандираха, държейки плакати с надписи като "Диктатурата ще убие икономиката".

