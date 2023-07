Британската рок група "1975" обяви, че е отменила планирани концерти в Тайван и населената предимно с мюсюлмани Индонезия, след като властите в Малайзия забраниха изявите ѝ на територията на страната, предадоха Ройтерс и АФП.

По време на изява на бандата на фестивал в столицата Куала Лумпур в петък фронтменът на бандата Мати Хийли целуна басиста на групата на сцената и разкритикува местните власти заради законодателство, ограничаващо правата на ЛГБТ общността. Еднополовите връзки са класифицирани като престъпление в Малайзия, където мюсюлманите са мнозинство.

Султанът на Бруней наложи мораториум върху смъртното наказание за хомоксексуални

Watch the controversial moment that copped British pop rock band The 1975 a ban from performing in Malaysia.



Homosexuality is a crime in the country, carrying a maximum penalty of 20 years imprisonment with whipping.



Read more: https://t.co/UlezuVkdnW pic.twitter.com/SCQMgzj2zP