Бившата редакторка на "Vogue International" Сузи Менкес разкри в своя подкаст "Creative Conversations", че Кейт Мидълтън я е разочаровала с подхода си към редките и скъпоценни бижута, които има чест да носи поради статута си.

Модната журналистка смята, че принцесата на Уелс не обича да носи бижута, за разлика от кралица Камила. „Представям си колко красива изглежда в една от тези рокли зад кулисите, а след това прави физиономия, сякаш искаше да каже: „Трябва ли да нося това? Не се усеща, че обича бижутата и ги слага с удоволствие“, казва Сузи Менкес.

79-годишната бивша редакторка, наградена с Ордена на честта от британската кралица през 2014 г. за приноса си към модната журналистика, в разговор с редакторката по бижутата на британския Vogue Карол Уултън отбелязва, че кралица Камила показва много по-голям интерес към бижутата от Кейт.

Журналистката също така критикува кралското семейство, че никога не е било откровено за това откъде идват бижутата им. "Тази част от колекцията е от Индия и е била взета, когато тази страна е била британска колония. Това е една от странните тайни. Няма да кажа, че са били откраднати, но може да са били дадени и взети от британското кралско семейство. Те превземат страната по това време и може да са взели бижута, които са смятали за привлекателни“, каза Менкес.

Сузи Менкес е една от най-влиятелните журналистки и ценителки в модната индустрия. Започва кариерата си като модна колумнистка за The Times през 1966 г., работи за London Evening Standard, където е наета лично от главния редактор и баща на Ана Уинтур Чарлз, след което гради кариера в Daily Express, The Independent и 25 години е модна журналистика в The International Herald Tribune. От 2014 г. до 2020 г. тя работи като редакторка за Vogue International за 25-те международни онлайн издания на Vogue. Менкес е написала и няколко книги за британския кралски стил.