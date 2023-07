Фестивалът SOLAR SUMMER е в разгара си, а времето до едно от най-очакваните събития в летния календар на хиляди любители на електронната музика намалява. На 11 август на пристанище Бургас ще посрещнем за първи път в България легендарния Diplo.

Билети за грандиозното събитие можете да намерите в мрежата на Grabo.bg TУК

Американският диджей и продуцент с тринадесет номинации за "Грами" пристига заедно с още едно, добре познато име на световната сцена - Seth Troxler. Освен в качествените артисти, организаторите от YALTA CLUB влагат и специални усилия в звуковите и визуални ефекти, които ще направят шоуто още по-специално.

Събитията от програмата на SOLAR започнаха още в края на юни и продължават с пристигането на неповторимия Solomun тази вечер на пристанище Бургас. След това феновете се отправят към дневните партита SOLAR ISLAND в компанията на Hernan Cattaneo и Kristian Beyer от дуото Ame на 5 и 6 август.

Второто вечерно парти на пристанище Бургас ще се проведе през втория уикенд на август и ще бъде отбелязан с участието на световноизвестния Томас Уесли Пентц, познат като Diplo. Безспорно, той е един от най-търсените диджеи и продуценти в света, известен със колаборациите си със звезди като Beyoncé, Justin Bieber, Lil Wayne, Britney Spears, Chris Brown, Ariana Grande, Madonna и много други. През последните двадесет години Diplo има тринадесет номинации за награди "Грами", от които е спечелил общо три - през 2016 г. печели наградата за най-добър денс/електронен релийз и албум заедно с Justin Bieber и Skrillex, а през 2019 г. е награден за най-добър денс релийз за песента Eelectricity, която издаде заедно с Dua Lipa и известния продуцент Mark Ronson.

В допълнение към самостоятелните издания, американският музикален виртуоз е един от основателите и творчески директор на четири големи проекта: диджей триото Major Lazer, проекта LSD с певците Sia и Labrinth, дуото Jack Ü със Skrillex и продуцентското дуо Silk City с Mark Ronson.

Иконата на Детройт, Seth Troxler е вторият диджей, който ще видим зад специално изградения пулт на пристанище Бургас. Непредсказуемото момче на ъндърграунд сцената е един от най-разпознаваемите изпълнителни на електронната сцена. Той си е извоювал собствен, уникален път, а подходът му към възприемането на света е винаги през призмата на съвременната музика. Ръководил е множество звукозаписни компании, занимавал се е със собствената си солова кариера (включително неотдавнашното сътрудничество за "Play in The Dark" с Martinez Brothers) и разбира се е замесен в редица ремикси - The Streets, Hercules & Love Affair, да споменем само две. В последно време, Seth Troxler е съсредоточил творческата си енергия върху "Lost Souls of Saturn" - проект, който движи заедно с Phil Moffa и който се намира на пресечната точка между футуристичната електроника, съвременно изкуство и технологиите.

Какво са подготвили Diplo и Seth Troxler предстои да разберем на 11 август на пристанище Бургас. Едно е сигурно, двете легенди ще направят шоу, което не трябва да бъде пропускано.