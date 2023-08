Джанет Бейкър е английска певица. Родена е на 21 август 1933 г. в Хатфилд, Йоркшър. Когато е едва на 20, заминава за Лондон, за да учи пеене, и три години по-късно дебютира в операта. През следващите десетилетия се налага като един от водещите мецосопрани в света. Интересната история на своя живот и на сладкия, но и трънлив път на велик музикант Бейкър разказва в документалния филм „Janet Bayker in Her Own Words”, излъчван у нас в ефира на Marquee TV – част от ТВ платформата на EON .



Името на голямата певица най-често се свързва с ранната италианска опера и произведенията на композитора Бенджамин Бритън. Тя е известна и като концертен изпълнител, като представя предимно творби на Густав Малер и Едуард Елгар. Работи активно до началото на 80-те години, след което се оттегля от обществения живот.

В „Janet Bayker in Her Own Words”- първият документален филм за Бейкър от близо четири десетилетия насам, една от най-великите класически певици на Великобритания за 20 век говори по-открито и емоционално от всякога за кариерата и живота си. Разкрива какви са „клопките” на изпълненията пред публика, за твърдостта и нежността, с които ги е преодолявала. Филмът разкрива как и защо класическата музика действа затрогващо на хората, а големи творци като Джойс Дидонато, Реймънд Лепард, Андре Превин и Имоджен Купър слушат как пее и говорят за нейните гениални моменти. Документалната лента поставя музиката в контекста на по-широките универсални теми за старостта, любовта и загубата.

Бейкър е носител на Ордена на Британската империя от 1970 г., а шест години по-късно е обявена и за Дама-командор.

