Хиляди домакинства в Полша са останали без електрозахранване днес след силните бури и проливните дъждове през уикенда, обявиха местните власти, цитирани от ДПА.

В Подлаското воеводство, което е в североизточния край на Полша, 7500 жилища нямаха ток днес по данни на компанията доставчик на електроенергия ПГЕ. В съседното Варминско-Мазурско воеводство домакинствата "на тъмно" са около 5000.

Словения поиска помощ от Европейския фонд за солидарност заради наводненията

Като цяло опустошителни бури са засегнали всички части на страната, посочва ДПА. Противопожарните служби по места докладваха за общо около 2500 акции. В резултат на влошените метеорологични условия са били ранени двама души.

Паднало върху автомобил дърво е нанесло травми на мъж във Вроцлав, а в Гижицко скършен клон е ранил друг човек.

#Slovenia has suffered its worst-ever #floods

Come on everyone, all hands on deck, Slovenia needs all the help it can get with the recent flooding. Heavy rains caused flash floods and landslides.#Poland has sent firetrucks, humanitarian aid and rescue workers#PolandFirstToHelp pic.twitter.com/ZavoIqUq1E