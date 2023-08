Полет на авиокомпания „Iraqi Airways” от Багдад до Дубай се забави, след като мече избяга от товарното отделение. От компанията поднесоха извинения, след като в интернет се разпространи видеозапис, в който пътник казва, че обратният полет до Багдад е закъснял "с повече от час, заради мечка в товарното отделение".

В друг видеоклип се вижда как мечето се разхожда извън сандъка си в самолета, а хората го галят и се опитват да го успокоят. По-късно то е било упоено от специализиран екип в Дубай и свалено от самолета, съобщиха CNN.

"При пристигането си на летище Дубай животното е избягало от сандъка, определен за транспортирането му", заявиха от компанията и добавиха, че то е транспортирано в съответствие с международните насоки за хуманно отношение към животните.

"Екипажът на самолета координира действията си с властите на ОАЕ, които изпратиха специализиран екип, за да успокои животното и да го свали от самолета. След като провери самолета и се увери, че няма щети от този инцидент, полетът се върна в Багдад", се допълва в изявлението.

