Лондонската полиция арестува мъж по подозрения в причиняването на тежка телесна повреда, след като човек е бил намушкан с нож в близост до Британския музей в Лондон, съобщиха властите.

Музеят е бил евакуиран, а властите заявиха, че "няма риск за обществеността".

