Земетресение с магнитуд 5,6 е регистрирано днес край бреговете на Филипините, съобщиха от Европейско средиземноморският сеизмологичен център.

Епицентърът е бил на дълбочина 10 км и на 267 км северно от град Лаоаг, който има население около 102 хиляди души.

#Earthquake (#lindol) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.6 || 25 km E of #Nangan (#Philippines) || 8 min ago (local time 08:57:19). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/GPZJFE4Nqf