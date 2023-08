Пол Маккартни и Ринго Стар, двамата живи членове на "Бийтълс", се събраха отново за кавър на хита им "Let It Be" от 1970 г. , който кънтри певицата Доли Партън включи в предстоящия си рок албум, предадоха осведомителните агенции.

Изпълнителката пусна сингъла в петък , преди новата й продукцията "Rockstar" да излезе на пазара през ноември. Маккартни пее и свири на пиано, а Стар свири на барабани в записа.

Сър Пол Маккартни заяви, че "обожава" версията на Доли Партън на песента "Let It Be", предаде ДПА. Той благодари на кънтри звездата, че е включила хита в новия си албум и сподели задоволство, че е бил "до нея" по време на записа.

Още две музикални звезди се присъединиха към съвместния проект, каза Партън. Питър Фрамптън свири на китара, а Мик Флийтуд от "Флийтуд Мак" е на ударните инструменти.

“Сериозно, колко по-добре може да стане?", написа певицата в профила си в социалната мрежа Екс, известна доскоро като Туитър.

Албумът "Rockstar" е вдъхновен от въвеждането на Доли Партън в Залата на славата на рокендрола миналата година. Той ще включва девет нови песни и 21 кавъра с участието на звезден списък от гост-изпълнители, сред които Елтън Джон, Майли Сайръс, Стиви Никс, Пинк, Шерил Кроу, Крис Стейпълтън.