Певецът Лиъм Пейн отмени предстоящото си турне, след като е получи сериозна бъбречна инфекция. Звездата от "One Direction" се отказа от участия в Южна Америка, след като беше откаран в болница.

29-годишният певец заяви, че спазва лекарските предписания и планира да си "почине и да се възстанови". Той се извини на феновете, които са си купили билети и заяви, че се надява да премести датите на концертите.

В изявление, публикувано в Instagram в петък, Пейн каза: "С натежало сърце трябва да ви кажа, че нямам друг избор, освен да отложа предстоящото ми турне в Южна Америка. През изминалата седмица бях в болница със сериозна бъбречна инфекция. Това е нещо, което не бих пожелал на никого. Лекарските предписания са, че сега трябва да си почина и да се възстановя".

Той заяви, че парите на феновете, закупили билети, ще бъдат възстановени и добави, че "работи по промяна на графика на турнето".

Пейн се присъедини към "One Direction" през 2010 г., заедно с Хари Стайлс, Найл Хоран, Зайн Малик и Луис Томлинсън в конкурса за таланти на ITV "X Factor". Групата записа хитове като "Best Song Ever", "What Makes You Beautiful", "Kiss You", "Steal My Girl" и "Live While We're Young".

През 2015 г. Лиъм започна солова кариера и се радва на успех в класациите. В рамките на турнето "Payne" трябваше да свири в Перу, Чили, Бразилия, Аржентина, Мексико и Колумбия.