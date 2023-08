Волейболният мач от студентското първенство на САЩ между отборите на Небраска и Омаха събра рекордна публика за спортно състезание за жени, съобщи ESPN.

На двубоя, който се състоя на стадиона за американски футбол в Линкълн, са присъствали 92 003 зрители, а срещата завърши с победа за Небраска с 3:0.

Досегашният рекорд по посещаемост на спортно състезание за жени беше от 22 април миналата година на полуфиналите на европейската Шампионска лига по футбол при дамите между "Барселона" и "Волфсбург" (5:1), когато на трибуните на "Камп Ноу" са присъствали 91 648 зрители.

