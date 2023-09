Най-малко трима души са загинали при наводнения в района на Централен Анадол, а екипите за издирване и спасяване продължават да търсят изчезнало тримесечно бебе, съобщи турската правителствена Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Проливни дъждове причиниха наводнения в турския Черноморски регион, наводнявайки къщи и работни места също и във вътрешността на страната, най-вече в Невшехир и Аксарай.

В Невшехир безжизнените тела на двойка, за която е установено, че е била в автомобил, отнесен от наводнението, докато се е движел, са били открити на около 500 метра от автомобила им след близо три часа интензивна работа.

