Футболистът на "Ница" Алекси Бека Бека заплаши да скочи от виадукт с височина 100 метра, съобщават медиите във Франция. По-късно той е спасен.

22-годишният опорен полузащитник застанал на ръба на мост край магистрала A8 и бил готов да сложи край на живота си заради любовно разочарование, твърди радио RMC.

🚨🚨🚨 Alexis Beka Beka has been safely taken by emergency services and is now out of danger. Video was taken around 20 minutes ago.



Our thoughts are with him and his loved ones during this time. This underscores the urgent need for mental health awareness and resources in our… pic.twitter.com/xA1Bur7ws2