Продават на търг партитура с музиката от филма „Магьосникът от Оз”. Тя е предоставена от семейството на актьора Рей Болджър, изиграл Плашилото.

„Това са оригиналните ноти на две от най-известните филмови песни Over the Rainbow и If I Only Had a Brain. За пръв път разбираме, че подобна партитура съществува в частна колекция” твърди Дейвид Лоуренц, собственика на аукционна къща „Лайън харт окшънс”, която организира търга.

Двете партитури са използвани по време на записа на музиката за филма. Очакваната цена за If I Only Had a Brain е между 6000 и 8000 долара, а за Over the Rainbow – между 12 000 и 15 000.