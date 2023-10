Бурята "Бабет", която връхлетя Обединеното кралство с проливни дъждове и силни ветрове, взе жертва.

Полицията извади тялото на жена от река Ангъс в Източна Шотландия след като в района безпрецедентно бе обявен червен код, означаващ пряка заплаха за живота, заради изключително лошото време.

Storm babet down at the river Tay this morning. Needless to say it’s a bit choppy and wet down their. Stay safe out their folkes, some of the roads are really dangerous #StormBabet pic.twitter.com/6MYpeK0V1R

57-годишната жена буквално е била пометена от стихията. На обитателите на повече от 400 домове в района на Брекин бе наредено да се евакуират, поради опасения, че река Саут Еск може да излезе от коритото си.

Controlling the river flood 5.

The day after the heavy rains of Storm Babet, the dams continue to discharge at a high rate to reduce excess flow from the upstream catchment. How well the Lee Fields reduced the impact of the river and groundwater flood, acting as a washland. 1/2 pic.twitter.com/V7rmRnnWv3