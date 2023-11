Ръководителят на ЕС Урсула фон дер Лайен заяви, че е наредила на ЕК да увеличи доставките на помощи за Газа след обявяването на четиридневна пауза в конфликта в рамките на споразумението за освобождаване на заложници, предаде АФП.

Споразумение между Израел и „Хамас”: Очаква се прекратяване на огъня и освобождаване на заложници

"ЕК ще направи всичко възможно, за да използва тази пауза за увеличаване на хуманитарната помощ за Газа", каза тя в изявление и добави, че от все сърце приветства споразумението.

„От сърце приветствам постигнатото споразумение за освобождаването на 50-те заложници и за спиране на военните действия. Всеки ден, в който тези майки и деца са заложници на терористите, е твърде много. Споделям радостта на семействата, които скоро ще могат отново да прегърнат своите близки. И съм много благодарна на всички, които през последните седмици работиха неуморно по дипломатически канали, за да постигнат това споразумение. Призовавам терористичната организация "Хамас" незабавно да освободи всички заложници и да им позволи да се завърнат безопасно у дома“, добави председателят на ЕК.

I wholeheartedly welcome the agreement reached on the release of the 50 hostages and on a pause in hostilities.



My full statement ↓