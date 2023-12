Повече от 300 полета са засегнати от повторното затваряне на летището в Мюнхен. Причината е заледяване на пистите. И трите полета от Мюнхен за София днес са анулирани.

Летището в Мюнхен отново бе затворено днес за полети, след като през нощта леден дъжд стана причина за заледяването на всички писти. Засегнати са най-малко 150 излитания и 160 кацания.

Munich Airport suspends all flights on Tuesday morning due to freezing rain https://t.co/PsBzyuWrCI pic.twitter.com/IXDB7DW1Rk — The Independent (@Independent) December 5, 2023

Пистите бяха размразени през първата половина на деня, като планът е въздушното движение да бъде възобновено от обяд, казаха от летище Мюнхен. По-голямата част от полетите ще трябва да бъдат отменени и през останалата част от деня от съображения за сигурност.

Following the weekend closure due to heavy snow, Munich airport has closed today until midday due to ice. The ice caused by overnight freezing rain - this is supercooled rain with temperatures below 0C that turns to ice upon hitting surfaces... pic.twitter.com/BCK9SRWRdU — BBC Weather (@bbcweather) December 5, 2023

Това означава ограничения за пътниците, които искат да отпътуват или да кацнат в Мюнхен днес. Решението засяга и около 1500-те пътници, които останаха блокирани на летището през уикенда поради силния снеговалеж. Някои от тях чакаха на терминалите в продължение на дни.