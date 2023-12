Оскар Айзък, Джейсън Момоа, Джерард Бътлър, Ал Пачино, Джон Малкович и Гал Гадот ще участват в криминалния трилър „В ръцете на Данте“. Режисьор на филма е номинираният за "Оскар" Джулиан Шнабел, а Мартин Скорсезе е сред изпълнителните продуценти. Продукцията се заснема в Италия.

Jason Momoa is shooting; 'In The Hand Of Dante' in Venice together with Oscar Isaac right nowhttps://t.co/rLhbTR22m1 pic.twitter.com/lm6WZavyvj — CavegirlSGA (@Frumbel) October 6, 2023

Базиран на романа на Ник Тошес, филмът проследява историята на оригиналния ръкопис на „Божествена комедия“ на Данте Алигери, който попада в ръцете на опасна контрабандна група, която действа на черния пазар.

Nyc 13,Dec.2023 filming " In The Hand of Dante " pic.twitter.com/oJ3grqnwtF — Eva Kúrová (@EKurova) December 13, 2023

Умореният учен Ник е повикан от мафията, за да удостовери автентичността на книгата.

Gal Gadot on the set of “In The Hand Of Dante” in Venice, Italy. pic.twitter.com/WIPgyn3Yww — Gal Gadot Fans (@xGalGadotFans) October 3, 2023

Обзет от изкушението да притежава ръкописа, той се опълчва на мафията и го открадва.

new pictures of Oscar Isaac filming 'In The Hand Of Dante' in Venice pic.twitter.com/IwGsNINMB7 — Dilfism. (@_dilfsonly_) October 11, 2023

72-годишният Шнабел е носител на "Златен глобус" за режисура през 2007 г. за филма „Скафандърът и пеперудата“. Очаква се филмът да излезе по кината през 2024 г.