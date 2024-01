Австралийската олимпийска състезателка по колоездене на писта и бивша световна шампионка Мелиса Хоскинс е починала, съобщиха от Олимпийския комитет на страната в понеделник.

В изявление, публикувано от полицията на Южна Австралия в неделя, се казва, че 32-годишната жена е починала, след като е била блъсната от автомобил. Зад волана седял познат на жертвата мъж. Инцидентът се е случил в град Аделаида.

Жената е получила сериозни наранявания и е била откарана за лечение в Кралската болница в Аделаида, ктъдето лекарите не са успели да се преборят за живота ѝ, се казва в изявление на полицията.

Националната австралийска телевизия ABC и други местни медии съобщиха, че съпругът на Хоскинс - Рохан Денис, двукратен световен шампион по колоездене и победител в етап от "Тур дьо Франс", е бил арестуван и обвинен за причиняването на смъртта ѝ.

В изявлението на полицията не се посочва името на 33-годишния мъж, но се споменава, че той е обвинен в причиняване на смърт чрез опасно шофиране. От полицията допълват, че мъжът е пуснат под гаранция и трябва да се яви пред съда в Аделаида на 13 март.

Говорител на полицията заяви пред Ройтерс, че политика на властите в Австралия е да не потвърждава имената на обвиняемите, участвали в даден инцидент.

